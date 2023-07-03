Россияне пока не получали приглашений на чемпионат мира по гребному слалому в Лондоне

Соревнования пройдут в сентябре

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские мастера гребного слалома пока не получали приглашений на участие в сентябрьском чемпионате мира в Лондоне, который является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил в понедельник главный тренер сборной России Максим Образцов.

"Пока никакой информации по поводу нашего участия в чемпионате мира мы не имеем, - сказал Образцов. - По-прежнему ждем ответа от Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF), он должен был прийти в конце июня, но до сих пор никакой информации мы не получили. Англичане нам не говорили ни да, ни нет. Российские спортсмены сейчас тренируются, чтобы потом успешно побороться за право выступить на Олимпиаде в Париже".

Чемпионат мира по гребному слалому пройдет с 19 по 24 сентября в Лондоне.

В конце апреля ICF приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Правила и сроки возвращения спортсменов будут установлены независимой комиссией. Возможность выступления спортсменов также должно будет подтвердить Международное агентство по допинг-тестированию (ITA).

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также заметил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года пока не идет.