Смагин считает, что во введении системы VAR в шахматах нет необходимости

Издержек при внедрении системы будут гораздо больше, чем пользы, отметил вице-президент Федерации шахмат России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спорные ситуации на шахматных турнирах высшего уровня возникают крайне редко, поэтому во введении системы видеопомощи арбитров (VAR) нет необходимости. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

3 июля пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила о внедрении VAR на молодежном чемпионате Западной Азии, который проходит с 30 июня по 10 июля в Киргизии.

"Я не понимаю актуальности введения VAR, не совсем понятно зачем. На высшем уровне спорные моменты встречаются крайне редко. Издержек при внедрении системы будут гораздо больше, чем пользы. Многие турниры в шахматах основаны на доверии", - сказал Смагин.

"Бывают ситуации, когда игрок просто поправляет свои фигуры, не нравится, как стоит пешка, например. VAR может посчитать, что игрок собирался делать ход этой фигурой. Введение VAR неоднозначно, и я, как игрок и организатор соревнований, не вижу в этом необходимости, но, может быть, это будет неплохо", - добавил собеседник агентства.

VAR в шахматах может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение. Например, если один из игроков будет утверждать, что его соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр пропустил момент. Арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись партии с помощью VAR, которая показывает поведение шахматистов. Утверждается, что технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков.