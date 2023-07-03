Для занимающихся киберспортом военнообязанных предлагают создать отдельные спортроты

Киберспортсмен подготовлен к тому, чтобы принимать решения за доли секунды, отметил Дмитрий Смит

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта (ФКС) России предлагает создать специальные роты для военнообязанных, которые профессионально занимаются киберспортом. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент ФКС России Дмитрий Смит.

22 апреля 2022 года Смит сообщил журналистам, что ФКС России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта, в том числе предлагалось давать спортсменам отсрочку от армии.

"Есть киберспортсмены, которые представляют Россию на международной арене, я предлагаю, чтобы им давали отсрочку от армии, чтобы они могли защищать наш престиж, - сказал Смит. - И уже после того, как наступает спортивная старость, а это происходит очень быстро, они смогут спокойно отдать долг Родине, отслужив в армии. Также я предлагаю в армии предусмотреть специализированные роты, которые будут направлены на дистанционное управление, а туда преимущественно набрать киберспортсменов. Потому что навыки мелкой моторики на порядок выше даже обычного геймера".

"Во многих ситуациях решают секунды, а киберспортсмен изначально заточен на то, чтобы за доли секунды принимать решения. Там, где обычный человек растеряется, киберспортсмен решит поставленную задачу. Поэтому создание специализированных рот я считаю правильным. С этой инициативой мы выступали, она была услышана, она была изучена, но в данный момент ее реализация пока не осуществляется. Причина в том, что нужен большой объем перестановок, которые нужно сделать. Но я уверен, что рано или поздно мы придем к этому", - добавил глава Федерации компьютерного спорта России.

Смит рассказал, чем могут отличаться специальные роты для киберспортсменов от спортрот. "Мы выступили с инициативой не только с отсрочкой для киберспортсменов, но и с инициативой создания специализированных подразделений для киберспортсменов, - отметил он. - Спортроты - это роты, где люди несут службу, но и продолжают соревноваться. А я говорил про то, что у всех киберспортсменов развита мелкая моторика, большинство киберспортсменов прекрасно умеют управлять дистанционно объектами, и это легко трансформируется в управление современной беспилотной техникой. То есть это не только специалисты по дронам, а можно посадить игрока в Dota, он очень легко и быстро научится".