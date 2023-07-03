Чешский тренер "Оренбурга" Ярошик получит визу для работы в России на следующей неделе

Никаких опасений по работе тренера в "Оренбурге" нет, отметил спортивный директор команды

ТАСС, 3 июля. Чешский главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Иржи Ярошик получит визу для работы в России на следующей неделе. Об этом "Спорт-Экспрессу" в понедельник сообщил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Иржи получит рабочую визу на следующей неделе. Никаких опасений нет. Спокойный, рабочий момент", - сказал Андреев.

Ярошик возглавил "Оренбург" 22 июня, сменив на посту главного тренера своего соотечественника Марцела Личку, который перешел в московское "Динамо". 29 июня стало известно, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. Из чешских специалистов в чемпионате России также работает Марио Личка, занимающий пост помощника главного тренера "Динамо".

Ярошику 45 лет, ранее он возглавлял чешские "Усти-над-Лабем" (2020), "Простеёв" (2021) и "Теплице" (2021-2023), а также словенский "Целе" (2020-2021). В период игровой карьеры Ярошик выступал в России за московский ЦСКА (2003-2004), с которым стал чемпионом (2003) и обладателем суперкубка страны (2004), а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Кроме того, Ярошик был игроком чешских "Спарты" и "Слована", английского "Челси", шотландского "Селтика", испанских "Сарагосы" и "Алавеса". Вместе с "Челси" чех выиграл чемпионат Англии (2005), с "Селтиком" стал чемпионом Шотландии (2007).