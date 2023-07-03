Карякин считает, что система VAR в шахматах может быть полезна на детских соревнованиях

Гроссмейстер отметил, что роль судьи в шахматах невысокая

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Система видеопомощи арбитров (VAR) может помогать судьям на детских и юношеских шахматных турнирах. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин.

3 июля пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила о внедрении VAR на молодежном чемпионате Западной Азии, который проходит с 30 июня по 10 июля в Киргизии.

"Надо оговориться, что роль судьи в шахматах невысокая, он следит за порядком, чтобы не было разговоров во время партий, и не делает ничего сверхъестественного, в отличие от футбола, где роль рефери ключевая. Спорные ситуации в шахматах бывают в основном в детских и юношеских турнирах, когда игрок, например, может взять фигуру и не сделать ход ей, а потом говорить, что он ничего не трогал. Если судья не видел этого момента сам, то сложно доказать, поэтому тут VAR может быть полезен", - сказал Карякин.

"А на взрослом уровне вспоминаю лишь один эпизод, когда [Гарри] Каспаров (13-й чемпион мира, признанный иностранным агентом - прим. ТАСС) играл против [Юдит] Полгар. Она сделала ход, гуляла, и в этот момент Каспаров взялся за фигуру, поставил ее куда ставить нельзя, потом спохватился и сделал другой ход. Он выиграл ту партию, но был серьезный скандал, и если бы это был не Каспаров, то это бы не прокатило", - добавил собеседник агентства.

VAR в шахматах может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение. Например, если один из игроков будет утверждать, что его соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр пропустил момент. Арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись партии с помощью системы VAR, которая показывает поведение шахматистов. Утверждается, что технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков.