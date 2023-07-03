Киберспортсмены из России хотят дистанционно принять участие в чемпионате мира

Формат дистанционного участия будет компромиссным решением, считает президент Федерации компьютерного спорта России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России выдвинула вопрос в правление Международной федерации киберспорта о дистанционном участии россиян в чемпионате мира 2023 года из-за вопросов безопасности. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Участвовать вживую нас фактически не допустили, еще не было озвучено это прямо, но уже понятно, что физически мы туда не поедем, - сказал Смит. - Мы вынесли на голосование правления Международной федерации киберспорта вопрос о дистанционном участии. Предложили вариант, при котором мы в Москве делаем площадку, где будут участвовать Россия, Белоруссия и другие страны, которые по тем или иным причинам не могут приехать на финал, а таких на самом деле тоже хватает. Они приедут в Москву, мы готовы принять здесь наблюдателей от международной федерации, чтобы они убедились и могли гарантировать честность игры. Мы готовы выделить на это ресурсы, оплатить командировки, поселить их и сделать экскурсию по Москве".

"Сейчас мы ожидаем решение, думаю, что на этой неделе уже станет понятно. Физический неприезд обуславливается тем, что действительно есть опасность, безопасность гарантировать нельзя. Руководство города Яссы уверяет, что могут быть проблемы. На эти риски идти не кажется правильным", - добавил глава Федерации компьютерного спорта России.

7 июня Смит сообщил ТАСС, что участие российских спортсменов в чемпионате мира по киберспорту находится под вопросом.

Смит рассказал, что все условия при дистанционном участии будут хорошими. "Здесь я высказываю не столько свое личное мнение, то есть я бы с удовольствием поехал, но не могу решать за других, - отметил Смит. - В моем понимании возможность соревноваться дистанционно в нашем виде спорта присутствует, расстояние здесь не космическое, пинг (задержка интернет-соединения - прим. ТАСС) будет приемлемым. Мне кажется это хорошим, компромиссным способом, чтобы мы обеспечили технику безопасности и гарантии здоровья спортсменов, а также их участие в финале. Я очень надеюсь, что такой вариант будет реализован".

Чемпионат мира пройдет с 24 августа по 4 сентября в румынском городе Яссы. На прошлом чемпионате мира на Бали российская команда заняла третье место в турнире по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).