В Федерации компьютерного спорта России назвали киберспортивные дисциплины для вузов

Дмитрий Смит отметил, что киберспорт положительно влияет на людей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Введение киберспортивных дисциплин в программу вузов должно быть комплексным, в них могут быть включены спортивное программирование, дроны и соревновательные активности в классическом киберспорте. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Мы давно выступаем за более плотную интеграцию компьютерного спорта в образовательные процессы, не только студенческие, но и школьные, однако обязательным условием мы выдвигали, что это не вместо физкультуры или какого-то вида спорта, а в дополнение, - сказал Смит. - Наша задача как родителей и спортивных функционеров - помогать человеку развиваться гармонично, чтобы у него были развиты как интеллектуальные, так и физические навыки. Да, мы считаем правильным внедрение киберспортивных дисциплин в образовательные программы вузов, более того, мы сейчас готовим еще одну инициативу, которая попробует объединить инновационные виды спорта, такие как спортивное программирование, киберспорт, дрон-рейсинг, в некое единое направление, которое должно получить в нашем понимании активную поддержку со стороны государства именно с точки зрения продвижения в молодежной среде".

23 декабря 2022 года "Ведомости" со ссылкой на план мероприятий, включенный в дорожную карту "Новое общесистемное программное обеспечение" на период до 2030 года, сообщили, что к концу 2024 года в программу российских вузов должны включить курсы киберспортивных дисциплин для технических и гуманитарных специальностей.

"Потому что эти новые виды спорта позволят нам во многом решить и государственные задачи, связанные с тем, чтобы у нас увеличивалось количество работников IT-отрасли и чтобы у нас увеличилось количество кризис-менеджеров, руководителей высшего звена. Какие киберспортивные дисциплины нужно вводить в вузах? Мы как раз считаем, что здесь должен быть комплексный подход, то есть это должны быть и спортивное программирование, и дроны, и, естественно, соревновательные активности в классическом киберспорте", - добавил глава Федерации компьютерного спорта России.

Смит рассказал о двух жанрах классического киберспорта, которые являются самыми популярными в России. "Это тактический трехмерный бой, при этом не нужно думать, что это обязательно Counter Strike или Standoff, это в том числе "Мир танков", то есть это все, где стреляют, - отметил он. - Вторым жанром является боевая арена, та же самая Dota. То есть это два самых массовых направления, в студенческой среде они тоже востребованы. Понятное дело, что если мы говорим про школьников, то я бы трехмерный тактический бой использовал очень аккуратно. Если "Мир танков" я бы мог рекомендовать к использованию, то уже тот же самый Counter Strike не стал бы рекомендовать".

О влиянии киберспорта на развитие людей

Смит отметил, что киберспорт положительно влияет на людей. "Как я много раз говорил, исследования по киберспорту показывают, что люди, которые занимаются киберспортом активно и на профессиональном уровне, очень стрессоустойчивые, у них есть умение принимать решения в условиях неполной информации и так далее, - сказал он. - Объединение образования и киберспорта принесет нам взаимное проникновение аудитории. В рамках Дня Интернета в Грозном мы проводили мероприятие, там были международный турнир по киберспорту и турнир по спортивному программированию, там же были представлены дроны. Мы как раз увидели взаимное проникновение аудитории, ребята из спортивного программирования с интересом и с небольшим удивлением узнали, что в киберспорте есть техника безопасности, правила расстановки приборов".

"А ребята из киберспорта смогли посмотреть, что программирование не такое скучное и занудное, как казалось, что, когда ребята программируют, это похоже на то, как ребята соревнуются в киберспорте. То есть это тоже совместная работа. Оказалось, что эти сущности очень похожи, как раз подобное соседство может эту правильную красивую историю расширить и масштабировать", - добавил глава Федерации компьютерного спорта России.

По словам Смита, Федерация компьютерного спорта России выступает одним из инициаторов внедрения киберспортивных дисциплин в вузах. "Однако достаточно большое количество людей задействовано в этом процессе, поэтому сейчас мы стараемся сделать так, чтобы было найдено красивое, но при этом компромиссное решение, которое бы удовлетворяло всех, - отметил собеседник агентства. - Но мы будем настаивать, чтобы это было не вместо физкультуры, так как нельзя заменить физическую культуру каким-либо одним спортом. Безусловно, есть два направления, это гуманитарии и технари. Естественно, если мы говорим про спорт, то тоже есть разделение, одним нравится жанр, где побольше экшена, другим - где побольше подумать, например, соревновательные головоломки. Головоломки больше интересны людям с техническим складом ума, а уже взаимодействие с командой, как в Standoff 2, больше подходит людям с гуманитарным складом ума".

"Поэтому есть некая привязка к дисциплинам и к этому, на это можно было делать упор. Но важной задачей государства и нас как спортивных функционеров является гармоничное развитие, поэтому я не вижу ничего плохого, если люди с техническим складом ума посоревнуются и попробуют свои силы в Standoff 2", - заключил Смит.