Роман Ротенберг заявил, что Россия будет сотрудничать с Индией в развитии хоккея

Первый вице-президент Федерации хоккея России отметил, что российская команда по хоккею на траве готова сыграть в Индии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия будет сотрудничать с индийскими коллегами по вопросам развития не только хоккея с шайбой, но и хоккея на траве. Об этом заявил в понедельник первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, выступая на гала-ужине "Мы вместе", который посвящен победе сборной "Россия-25" в прошедшей в мае Суперсерии.

"У нас тут присутствует гость из Индии, с которым мы обсуждаем вопрос культурного обмена между странами, - сказал Ротенберг. - Мы готовы поехать сыграть в Индию в хоккей на траве, а их приглашаем к себе сыграть в хоккей с шайбой. Чтобы подготовить наших друзей, потребуется некоторое время, но мы рассчитываем, что это в ближайшем будущем произойдет. А вот играть в хоккей на траве мы уже готовы ехать".

"У нас есть пример работы с Китаем. Будем обсуждать вопрос сотрудничества с другими странами БРИКС - и с ЮАР, и с Бразилией. Будем продвигать хоккей в этих странах: если надо, то будем играть в хоккей на траве, а они к нам будут приезжать играть в хоккей с шайбой. Матчи по хоккею на траве в Индии собирают по 90 тысяч зрителей, это то, к чему нам надо стремиться", - добавил он.

Сборная Индии за всю историю выступления на Олимпийских играх завоевала десять золотых наград, восемь из которых - в хоккее на траве. Российские сборные по хоккею на траве в последний раз выступали на Играх в 1992 году.