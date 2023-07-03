Третьяк считает, что сборной России по хоккею сейчас не нужен постоянный тренер

Контракт Алексея Жамнова истек 30 июня

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в условиях отсутствия международных турниров не нуждается в постоянном главном тренере, его можно пригласить исключительно для работы на Кубке Первого канала. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Вопрос будет решать тренерский совет, - сказал Третьяк о том, кто будет занимать этот пост дальше. - Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет".

Контракт главного тренера сборной России Алексея Жамнова истек 30 июня.

Кубок Первого канала традиционно проходит в декабре в Москве. Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине.