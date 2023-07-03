Турнир Спартакиады с участием ведущих фигуристов России пройдет в Магнитогорске

Соревнования пройдут по программе зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта с участием ведущих фигуристов страны пройдут 15-18 февраля 2024 года в Магнитогорске Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Соревнования фигуристов Спартакиады сильнейших пройдут 15-18 февраля в Магнитогорске на арене "Металлург", - сообщил Коган. - На турнире выступят ведущие спортсмены нашей команды".

Соревнования пройдут по программе зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории 5 субъектов Российской Федерации. Спартакиада станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году, в ней примут участие 2,5 тыс. сильнейших спортсменов страны.

Спартакиада по летним видам спорта проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года. В 12 субъектах РФ состоялись соревнования по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам). В них приняло участие 9 513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории Сириус.