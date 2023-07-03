Российский теннисист Рублев вышел во второй круг Уимблдона

В следующем круге Андрей Рублев сыграет с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и французом Люкой Ван Ашем

ТАСС, 3 июля. Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник обыграл австралийца Макса Пёрселла в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу Рублева, получившего седьмой номер посева на турнире. Пёрселл выступал на соревнованиях без номера посева. В следующем круге Рублев встретится с победителем матча между соотечественником Асланом Карацевым и французом Люкой ван Ашем.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 выигранных титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Пёрселлу 25 лет, он располагается на 64-й позиции мирового рейтинга. Спортсмен не побеждал на турнирах ATP. На Открытом чемпионате Франции 2023 года австралиец дошел до второго круга, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составил $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.