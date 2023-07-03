Смагин: Непомнящий не показывал выдающейся игры после матча за мировую шахматную корону

В воскресенье на турнире Global Chess League команда гроссмейстера заняла последнее место

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий пока не показал выдающейся игры и результатов после поражения от китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

2 июля завершился коммерческий командный турнир Global Chess League. Победу одержала команда представителя США Левона Ароняна, в которую также входила россиянка Екатерина Лагно. Команда Непомнящего заняла последнее, шестое место.

"Многие, в том числе и я, довольно холодно отнеслись к турниру. Его довольно быстро провели, просто набрали шахматистов и быстро разыграли призы. С другой стороны, хорошо, что идет поиск новых форматов шахматных турниров. Приятно, что пригласили много россиян, они сыграли там неплохо", - сказал Смагин.

"Если говорить о Яне, то в последнее время он не играл ничего серьезного. В основном он участвовал в турнирах по быстрым шахматам, но на таких турнирах играют, как правило, для того, чтобы заработать. Пока он не показал выдающейся игры на каком-то турнире после матча за мировую шахматную корону", - добавил собеседник агентства.

Также Смагин поддержал решение россиянина участвовать в Кубке мира, который пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. "Это правильное решение, Кубок мира - очень престижный турнир, где играет много сильных соперников. Участие таких шахматистов, как Непомнящий и [Магнус] Карлсен (16-й чемпион мира - прим. ТАСС), только повышают значимость соревнований", - отметил вице-президент ФШР.

Непомнящему 32 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года на тай-брейке проиграл Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).