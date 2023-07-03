Теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка в двух сетах обыграл Кайю Канепи из Эстонии

ТАСС, 3 июля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова в понедельник победила эстонку Кайю Канепи в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под 12-м номером. Канепи выступала без номера посева. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и американкой Пейтон Стернс, которые также не получили номера посева на турнире. В других матчах игрового дня Камилла Рахимова проиграла испанке Кристине Буче со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (9:11), не сумев реализовать на решающем тай-брейке четыре матчбола, а Людмила Самсонова уступила румынке Ане Богдан - 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).

Кудерметовой 26 лет, она занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Канепи 38 лет, она располагается на 101-й позиции в рейтинге WTA. Эстонка побеждала на четырех турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше четвертьфинала.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.