Чемпион мира Адамян проведет мастер-класс для участников Суперфинала детской лиги дзюдо

Суперфинал турнира пройдет на федеральной территории Сириус

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Чемпион мира (2023), Европы (2019) и Европейских игр (2019) по дзюдо Арман Адамян проведет мастер-класс для участников Суперфинала четвертого сезона детской международной лиги дзюдо "Триумф Energy". Об этом ТАСС сообщил в понедельник спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

"Суперфинал детской международной лиги "Триумф Energy" пройдет на татами новой Академии единоборств 5 июля. Победителей соревнований среди юношей и девушек ждут призы - поездки в Международный детский центр "Артек", а также переходящие кубки с именной гравировкой, - сообщил Денисов. - Помимо соревнований ребят ждет обширная программа. На следующий день после Суперфинала - 6 июля - для спортсменов лиги мастер-класс дадут чемпион мира, Европы и Европейских игр Арман Адамян, а также тренер юношеской сборной России, призер чемпионатов мира Михаил Пуляев. Также для дзюдоистов запланированы экскурсии: они посетят планетарий, Парк науки и искусства, автодром и Автомузей Ника Панули".

Сезон детской международной лиги дзюдо стартовал 17 января, около 1,5 тыс. юных дзюдоистов из 111 команд проходили отбор в 9 дивизионах, представляющих Сибирский, Дальневосточный, Приволжский, Уральский, Северо-Кавказский, Южный и Центральный округа России, а также команды из Монголии, Казахстана, Белоруссии и Абхазии. Суперфинал лиги станет первым турниром, который пройдет в новой Академии единоборств в Олимпийском парке федеральной территории Сириус.