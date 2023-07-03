Министр спорта Франции заявила об усилении охраны олимпийских объектов на фоне беспорядков

Некоторые олимпийские объекты, в частности в парижском регионе, находятся на территории кварталов, охваченных беспорядками

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Охрана объектов Олимпиады 2024 года в Париже усилена на фоне беспорядков во французских коммунах. Об этом в понедельник сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на совещании в ведомстве.

"В рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в последние дни приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности инфраструктуры, - приводит газета Le Figaro слова Удеа-Кастера. - Происходящее не идет на пользу образу Франции. Возврат к порядку и пресечение насилия являются приоритетом".

Некоторые олимпийские объекты, в частности в парижском регионе, находятся на территории кварталов, охваченных беспорядками. Ранее в результате поджога нескольких автобусов пострадал фасад тренировочного центра по водным видам спорта.

Волнения начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.