3 июля, 12:19
Беспорядки во Франции

Министр спорта Франции заявила об усилении охраны олимпийских объектов на фоне беспорядков

Некоторые олимпийские объекты, в частности в парижском регионе, находятся на территории кварталов, охваченных беспорядками

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Охрана объектов Олимпиады 2024 года в Париже усилена на фоне беспорядков во французских коммунах. Об этом в понедельник сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на совещании в ведомстве.

Читайте также
Что известно о протестах во Франции

"В рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в последние дни приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности инфраструктуры, - приводит газета Le Figaro слова Удеа-Кастера. - Происходящее не идет на пользу образу Франции. Возврат к порядку и пресечение насилия являются приоритетом".

Некоторые олимпийские объекты, в частности в парижском регионе, находятся на территории кварталов, охваченных беспорядками. Ранее в результате поджога нескольких автобусов пострадал фасад тренировочного центра по водным видам спорта.

Волнения начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация