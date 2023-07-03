Умер бывший чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной ФРГ Хорст-Дитер Хёттгес

Ему было 79 лет

ТАСС, 3 июля. Бывший защитник сборной ФРГ Хорст-Дитер Хёттгес умер в возрасте 79 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Немецкой футбольной лиги.

"Немецкий футбол скорбит по Хорсту-Дитеру Хёттгесу. Наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в заявлении.

В качестве игрока Хёттгес выступал за "Боруссию" из Мёнхенгладбаха и "Вердер", в составе которого стал чемпионом страны в сезоне-1964/65. За команду он провел 483 матча, занимая по этому показателю шестое место в истории клуба.

Вместе с национальной сборной футболист стал чемпионом мира (1974), серебряным (1966) и бронзовым (1970) призером мировых первенств. В 1972 году Хёттгес выиграл чемпионат Европы. В решающем матче турнира сборная ФРГ обыграла команду СССР со счетом 3:0, игрок провел на поле всю встречу. Хётгесс завершил карьеру в 1978 году, благодаря своим достижениям он получил прозвище "Эреншпильфюрер", что переводится как почетный капитан.