КХЛ обратилась в НХЛ с вопросом о контрактном статусе вратаря Федотова

В мае 2022 года Иван Федотов подписал однолетний контракт с "Филадельфией", в июле того года он был отправлен к месту прохождения воинской службу

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запросила у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) информацию о контрактном статусе вратаря Ивана Федотова. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе КХЛ.

"Со времени подписания меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договоры соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока", - сообщили в пресс-службе.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Филадельфия". 1 июля того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

4 мая 2023 года президент московского ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС заявил, что Федотов обсуждает новый контракт с армейцами. 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24. В 2021 году в составе ЦСКА хоккеист стал победителем Кубка Гагарина.

В сезоне-2021/22 Федотов был признан лучшим вратарем чемпионата КХЛ. Также в феврале 2022 года он стал серебряным призером Олимпийских игр.