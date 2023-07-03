Махонин: матч по фиджитал-баскетболу стал этапом подготовки к спортивному форуму в Перми

Фиджитал-спорт быстро развивается и набирает популярность, отметил губернатор Пермского края

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Баскетбольный марафон и матч по фиджитал-баскетболу в Перми стали одним из этапов подготовки к форуму "Россия - спортивная держава", который пройдет в октябре. Об этом ТАСС рассказал в понедельник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Фиджитал - это новое направление, но оно быстро развивается и набирает популярность. Не так давно на ПМЭФ мы подписали соглашение с федерацией, согласно которому в рамках международного форума "Россия - спортивная держава" пройдут соревнования по фиджитал-спорту. Мы уже активно готовимся к форуму, и прошедший матч по фиджитал-баскетболу стал одним из этапов", - рассказал Махонин.

Баскетбольный марафон начался 27 июня первым в истории Пермского края матчем по фиджитал-баскетболу, а завершился в воскресенье финалом чемпионата России по баскетболу 3х3.

В фиджитал-матче участвовали игроки команды колледжа олимпийского резерва Пермского края "Парма-КОР", которые разделились на две команды: белую (Boilers) и синюю (Ringers). В первой части матча по два игрока от команды сыграли в виртуальный баскетбол, со счетом 24:22 победила команда в синем. Затем игроки вышли на реальную площадку и продолжили игру с виртуального счета в командах три на три. Впервые в истории фиджитал-баскетбола победитель определялся в овертайме, и со счетом 45:42 победу одержала команда в синей форме.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.