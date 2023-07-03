Ольховский назвал уверенным старт теннисиста Рублева на Уимблдоне

Россиянин в первом круге в трех сетах обыграл австралийца Макса Пёрселла

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев легко и уверенно победил австралийца Макса Пёрселла в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Андрей играл сегодня легко, без проблем, уверенно выиграл. Изначально он был фаворитом этого матча, и он оправдал ожидания. Андрей гораздо выше классом, чем его сегодняшний соперник. Таких игроков в первом круге он должен проходить, и сегодня это получилось сделать довольно легко, в трех сетах. Молодец, взял хороший и уверенный старт", - сказал Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу Рублева. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между соотечественником Асланом Карацевым и французом Люка Ван Ашем.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.