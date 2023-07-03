Янчук считает, что теннисист Рублев хорошо подготовился к Уимблдону

В понедельник Андрей Рублев победил австралийца Макса Пёрселла в первом круге турнира

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев в хорошей форме подошел к Уимблдону. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В понедельник Рублев победил австралийца Макса Пёрселла в первом круге турнира. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между соотечественником Асланом Карацевым и французом Люка Ван Ашем.

"Победа Рублева абсолютно закономерная, он играл гораздо сильнее своего соперника. Видно, что Андрей хорошо подготовился к Уимблдону. Я думаю, что он может спокойно дойти до четвертьфинала, а там уже видно будет, может быть, ему даже удастся пробить оборону [Новака] Джоковича, если, конечно, оба дойдут до очного матча", - сказал Янчук.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.