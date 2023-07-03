Рублев считает, что организаторы Уимблдона навредили себе недопуском россиян в 2022 году

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине, в этом году российских и белорусских спортсменов допустили до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Организаторы Уимблдона только сделали себе хуже, приняв решение не допустить до участия в турнире в 2022 году спортсменов из России и Белоруссии. Такое мнение в понедельник высказал российский теннисист Андрей Рублев на пресс-конференции после матча первого круга текущего турнира.

В понедельник Рублев обыграл австралийца Макса Пёрселла в первом круге Уимблдона.

"Думаю, мы бы могли найти решение. Если действительно хотелось помочь или сделать что-то хорошее для тенниса, то, думаю, что были варианты лучше, чем просто не допускать россиян. Они только сделали хуже себе. Теперь мы здесь, я рад вернуться", - сказал Рублев.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составил $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.