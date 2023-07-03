Российские теннисисты Рублев и Карацев сыграют друг с другом во втором круге Уимблдона

В первом круге Карацев обыграл француза Люка Ван Аша, Рублев был сильнее австралийца Макса Пёрселла

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев в понедельник победил француза Люка Ван Аша в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 в пользу Карацева, который не получил номера посева на турнире. Ван Аш также выступал без номера посева. Во втором круге россиянин сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (7-й номер посева), который ранее в понедельник одолел Макса Пёрселла из Австралии (без номера посева).

Карацеву 29 лет, он занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

19-летний Ван Аш располагается на 75-й позиции в мировом рейтинге. На счету француза нет титулов ATP. Он в третий раз принимал участие в основной сетке турнира Большого шлема, его лучшим результатом является выход во второй круг Roland Garros 2023 года.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.