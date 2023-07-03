Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос об общении с украинками

Вторая ракетка России отметила, что здоровается с представителями Украины

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка России Вероника Кудерметова здоровается с украинскими спортсменами, однако они не всегда отвечают на ее приветствия. Об этом россиянка в понедельник рассказала на пресс-конференции.

Ранее в понедельник Кудерметова победила эстонку Кайю Канепи в первом круге Уимблдона.

"Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Я говорю им: "Привет". Некоторые из них отвечают, некоторые - нет. Как и другие, я скажу, что мы просто играем в теннис. Вот и все", - сказала Кудерметова.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.