Союз ММА России исключил Амурскую федерацию ММА после смерти подростка

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске Амурской области соревнований по ММА, во время которых погиб 16-летний спортсмен

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России принял решение исключить из своего состава Амурскую федерацию ММА после смерти подростка на соревнованиях. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Союзе ММА России.

"Президиум принял решение исключить Амурскую федерацию ММА в связи с нарушением правил вида спорта при проведении соревнований, повлекшим смерть спортсмена", - говорится в решении Союза ММА России, подписанном президентом организации Федором Емельяненко.

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске Амурской области соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

О гибели подростка 4 июня написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. В Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти участника турнира.