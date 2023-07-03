Скорневский сменит Глазунова на посту старшего тренера российских шпажистов

Ранее Александр Глазунов был освобожден руководством ФФР от должности старшего тренера

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Василий Скорневский будет назначен на должность старшего тренера мужской команды российских шпажистов, он сменит на этом посту уволенного ранее Александра Глазунова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Федерации фехтования России (ФФР).

Ранее Глазунов был освобожден руководством ФФР от должности старшего тренера из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия российской стороны.

"На должность старшего тренера команды шпажистов будет назначен Василий Скорневский", - сообщили в ФФР.

Скорневскому 64 года, он является заслуженным тренером России. Специалист был личным тренером трехкратного чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр в команде Сергея Ходоса, чемпионки мира Татьяны Гудковой, чемпиона Европы среди юниоров Дмитрия Швелидзе, победителя молодежного чемпионата Европы в команде Георгия Бруева.

Тренером женской команды шпажисток является Юрий Мерзликин.