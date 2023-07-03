Уволенный тренер шпажистов Глазунов сообщил, что пока не определился с дальнейшими планами

Ранее Александр Глазунов был освобожден руководством Федерации фехтования России от должности старшего тренера

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Александр Глазунов, уволенный с поста старшего тренера российских шпажистов, пока не определился с дальнейшими профессиональными планами. Об этом он рассказал в понедельник ТАСС.

Ранее Глазунов был освобожден руководством Федерации фехтования России от должности старшего тренера из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия с российской стороны.

"Я пока не принял решение, что буду делать дальше. Ближе к началу следующего сезона буду об этом думать, - рассказал Глазунов. - С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал еще в апреле перед чемпионатом России, подумал тогда, что он планирует заканчивать".