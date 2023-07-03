Семь российских фехтовальщиков заявились на чемпионат мира в Милане

Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля, россияне выступят на турнире в нейтральном статусе

ТАСС, 3 июля. Семеро россиян заявились для участия в чемпионате мира по фехтованию, который пройдет в Милане. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE).

Для участия в женском турнире шпажисток заявлены Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, у мужчин в шпаге заявлены Вадим Анохин и Артем Саркисян. Также на чемпионат мира заявились Алена Лисина, Анна Смирнова (обе - сабля) и Лейла Пириева (рапира). Также для участия в турнире заявлена белорусская шпажистка Марианна Марусенко. Российские и белорусские фехтовальщики будут выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. FIE последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".

Чемпионат мира пройдет в Милане с 22 по 30 июля.