3 июля, 15:52
Мировой футбол

Футбольный клуб "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии объявил о назначении Стивена Джеррарда

EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK
Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард
© EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Последним местом работы английского тренера была "Астон Вилла"

ТАСС, 3 июля. Англичанин Стивен Джеррард стал главным тренером футбольного клуба "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта со специалистом не разглашаются.

Джеррарду 43 года, последним местом его работы была английская "Астон Вилла", которую он покинул в октябре 2022 года. Также он работал в молодежной команде "Ливерпуля" и шотландском клубе "Рейнджерс", с которым стал чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.

В качестве игрока Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. Футболист становился обладателем Кубка Англии (2001, 2006) и Кубка английской лиги (2001, 2003, 2012). В 2001 году англичанин вместе с "Ливерпулем" выиграл Кубок УЕФА, в 2005-м - Лигу чемпионов. Также он выступал за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

В прошлом сезоне "Аль-Иттифак" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. 

Теги:
Мировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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