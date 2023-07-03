Джокович вышел во второй круг Уимблдона

На старте третьего в сезоне турнира Большого шлема серб обыграл аргентинца Педро Качина

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в понедельник обыграл аргентинца Педро Качина в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Качин выступал без номера посева. Во втором круге серб сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (без номера посева).

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего сербский теннисист выиграл 94 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

Качину 28 лет, он располагается на 68-й позиции в мировом рейтинге. Спортсмен не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для аргентинца является выход в третий круг US Open 2022 года.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.