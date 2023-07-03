Чесноков считает, что Рублеву и Карацеву будет непросто играть друг с другом на Уимблдоне

Российские теннисисты встретятся в матче второго круга

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Аднрей Рублев и Аслан Карацев одержали уверенные победы в первом круге Уимблдона, очная встреча россиян во втором круге будет для них непростой. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Рублев в первом круге Уимблдона победил австралийца Макса Пёрселла, а Карацев- француза Люку Ван Аша. Во втором круге россияне сыграют друг с другом.

"Рублев достаточно комфортно выиграл, но и соперник у него лучше играют в паре. Очень хорошую победу одержал Карацев, Ван Аш в будущем будет очень хорошим игроком, победить его даже сегодня - это очень хорошо, тем более, что победа уверенная. Жалко, что теперь Рублев и Карацев встретятся во втором круге, но это в любом случае лучше, чем в первом. Не знаю, кто из них победит, но обоим будет непросто", - сказал Карацев.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.