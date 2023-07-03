В НХЛ сообщили, что контракт вратаря Федотова с "Филадельфией" был зарегистрирован лигой

4 мая 2023 года президент московского ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС заявил, что Федотов обсуждает новый контракт с армейцами

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контракт вратаря Ивана Федотова с "Филадельфией" был зарегистрирован Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

4 мая 2023 года президент московского ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС заявил, что Федотов обсуждает новый контракт с армейцами. 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.

"Да, у него действующий контракт, который был зарегистрирован лигой", - сказал Дэйли.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила ТАСС, что ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с "Филадельфией". 1 июля того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.