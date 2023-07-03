Первая ракетка России Касаткина пробилась во второй круг Уимблдона

В первом круге теннисистка побыдила американку Кэролайн Доулхайд

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга Уимблдона победила американку Кэролайн Доулхайд. Встреча прошла в понедельник.

Россиянка, посеянная на турнире под 11-м номером, победила со счетом 6:1, 6:4. Американка не получила номера посева на турнире. Во втором круге Касаткина сыграет с британкой Джоди Беррейдж, выступавшей на Уимблдоне благодаря специальному приглашению от организаторов соревнований.

Касаткиной 26 лет, она занимает 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Доулхайд 24 года, она располагается на 100-й позиции в мировом рейтинге. Спортсменка не побеждала на турнирах WTA. Выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2023 года является лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.