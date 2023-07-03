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Футбол в России

Футболист "Спартака" Тавареш успешно перенес операцию после разрыва крестообразных связок

Томаш Тавареш получил травму на тренировке молодежной сборной Португалии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Португальский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Томаш Тавареш успешно перенес операцию после травмы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичной команды.

"Томаш Тавареш успешно прооперирован. Он передает всем привет и благодарность за слова поддержки. Скорейшего выздоровления, Томаш", - говорится в заявлении.

Футболист получил травму на тренировке молодежной сборной Португалии (игроки до 21 года) в июне во время подготовки к молодежному чемпионату Европы. Тренер национальной команды Руй Жорже сообщил, что по предварительным прогнозам у игрока разрыв крестообразных связок одного колена.

Таварешу 22 года, он перешел в "Спартак" из португальской "Бенфики" в январе. За красно-белых футболист провел 18 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Он также выступал за швейцарский "Базель", португальский "Фаренсе" и испанский "Алавес". 

Теги:
Российский футбол
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