Седьмая ракетка мира американка Гауфф не смогла выйти во второй круг Уимблдона

В первом круге Коко Гауфф уступила своей соотечественнице Софии Кенин

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Коко Гауфф в понедельник проиграла соотечественнице Софии Кенин в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Кенин, которая пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. Гауфф была посеяна под седьмым номером. Во втором круге Кенин сыграет с китаянкой Ван Синьюй.

Гауфф 19 лет, она располагается на седьмой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на счету теннисистки три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2022 года. Американка занимает третью строчку рейтинга WTA в парном разряде, выиграв восемь титулов под эгидой организации. Гауфф дважды выходила в финал турниров Большого шлема в парном разряде со своими соотечественницами Кэти Макнэлли (Открытый чемпионат США - 2021) и Джессикой Пегулой (Открытый чемпионат Франции - 2022).

Кенин 24 года, американка занимает 128-ю позицию в мировом рейтинге. Спортсменка побеждала на пяти турнирах WTA. В 2020 году теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В том же году она дошла до финала Открытого чемпионата Франции, где уступила польке Иге Свёнтек.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.