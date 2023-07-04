Гонщик Карякин назвал ралли-марафон "Шелковый путь" единственным "окном в Европу"

Пилот отметил, что в 2023 году в гонке примут участие спортсмены из Прибалтики и стран СНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Ралли-рейд "Шелковый путь" остается единственной возможностью для российских гонщиков выйти на международную арену и посоревноваться со спортсменами из других стран. Такое мнение во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС высказал победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года россиянин Сергей Карякин.

"Действительно, сейчас "Шелковый путь" остается таким единственным "окном в Европу", когда можно поучаствовать с международным сообществом, - сказал Карякин. - Есть гонщики, которые не боятся приезжать из Европы. Я общался с ними и знаю, что им даже угрожали забрать их лицензию, если они поедут на гонку, такая санкционная политика, настолько жестко она работает".

Карякин уточнил, что в этом году в ралли примут участие гонщики из Прибалтики и стран СНГ, в частности из Казахстана и Киргизии. Особенностью гонки станет новый маршрут, который впервые будет пролегать по горным трассам Южного Урала, что радует российского гонщика. По его словам, на новых трассах есть очень красивые, но коварные места, где необходимо быть особенно осторожным.

"Шелковый путь" состоится с 7 по 15 июля, экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В рамках 13-го издания ралли "Шелковый путь" впервые в своей истории посетит горные трассы Южного Урала, а также побывает в Магнитогорске, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В общей сложности за десять дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса. Церемония награждения победителей и участников состоится на Красной площади.

Карякину 32 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.