Карякин задействует на "Шелковом пути" новую машину с отечественным блоком управления

Машина полностью сделана из композитных материалов, отметил гонщик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин и его команда сконструировали гоночный автомобиль из композитных материалов и с отечественным блоком управления для участия в ралли-рейде "Шелковый путь". Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

"Мы построили новую машину благодаря поддержке спонсоров, - сказал Карякин. - Машина сделана практически вся из композитов, и я думаю, что на данный момент эта машина является самой легкой в мире. Есть чем гордиться, потому что в условиях санкционной политики, ограничений мы, несмотря ни на что, развиваем наши технические компетенции и делаем нашу машину только сложнее. Из еще очень интересного: мы сделали свой блок управления двигателем, мы полностью его спроектировали, мы напечатали плату, все собрали, написали программное обеспечение, и теперь наша машина управляется российским блоком управления".

По словам Карякина, в блоке управления есть чипы иностранного производства, в связи с чем полностью импортозаместить его не получилось, тем не менее "инжиниринг и IT в этом проекте и этом продукте - наши, российские". Работа над созданием машины велась четыре года, уточнил гонщик, так как усовершенствование автомобилей велось постоянно.

"Шелковый путь" состоится с 7 по 15 июля, экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В рамках 13-го издания ралли "Шелковый путь" впервые в своей истории посетит горные трассы Южного Урала, а также побывает в Магнитогорске, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В общей сложности за десять дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса. Церемония награждения победителей и участников состоится на Красной площади.

Карякину 32 года, он является победителем ралли-марафона "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.