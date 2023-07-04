Российский гонщик Карякин нацелен на победу в ралли-марафоне "Шелковый путь"

Спортсмен отметил, что много тренировался для того, чтобы лучше чувствовать автомобиль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин ставит перед собой задачу победить в ралли-рейде "Шелковый путь". Об этом он рассказал во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Ожидания очень простые, - сказал Карякин. - Мы сделали все для того, чтобы была возможность выиграть. У нас была хорошая финансовая поддержка благодаря нашим партнерам, и это позволяет нам полностью быть готовыми к любым трудностям, сложностям, у нас есть большой объем запчастей, у нас есть новая машина, построенная по последнему слову техники. В Антоне [Власюке] и в себе я не сомневаюсь, я тренировался сам, провел очень большой ряд тренировок, который позволяет говорить о том, что я вкатанный в машину и готов соперничать на самом высоком уровне".

Карякин отметил, что команда является более чем конкурентоспособной, а задача одна - победа. При этом российский гонщик планирует, как и всегда, получить удовольствие от гонки.

В 2022 году целью команды Карякина было привести к победе экипаж бывшего пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Никиты Мазепина. В этом году, по словам Карякина, Мазепин не примет участие в "Шелковом пути", так как загружен другими задачи, в частности работой с фондом, который помогает спортсменам, отстраненным от участия в международных соревнованиях.

"Шелковый путь" состоится с 7 по 15 июля, экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В рамках 13-го издания ралли "Шелковый путь" впервые в своей истории посетит горные трассы Южного Урала, а также побывает в Магнитогорске, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В общей сложности за десять дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса. Церемония награждения победителей и участников состоится на Красной площади.

Карякину 32 года, он является победителем ралли-марафона "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.