Винус Уильямс объяснила, почему не пожала руку судье после матча на Уимблдоне

Американская спортсменка в первом круге в двух сетах уступила украинке Элине Свитолиной

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс не пожала руку главному арбитру после матча первого круга с украинкой Элиной Свитолиной, так как была не согласна с его решением. Комментарий Уильямс приводит Asapsports.

"Я полностью не согласна с этим челленджем. Это был просто такой день", - сказала Уильямс.

Встреча прошла в понедельник и завершилась победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:3. В последнем розыгрыше судья после просмотра отменил аут после удара украинской теннисистки.

Уильямс занимает 558-ю позицию в мировом рейтинге, на счету 43-летней американки 49 побед на турнирах WTA. Она выиграла 7 турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14 - в парном. На Уимблдоне американка побеждала 11 раз - 5 в одиночном разряде, 6 - в парном. Она также является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Уимблдоне спортсменка выступала, получив специальное приглашение (wild-card) от организаторов.

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году она занимала третье место в мировом рейтинге. На данный момент спортсменка находится на 76-й строчке. Весной 2023 года она вернулась к соревнованиям после рождения дочери.

Во втором круге Уимблдона Свитолина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, получившей на турнире 28-й номер посева.