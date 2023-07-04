Чемпионка Франции по настольному теннису Тайлакова выступит на фестивале в Екатеринбурге

В турнире по настольному теннису планируют выступить спортсмены из 16 стран

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей клубного чемпионата Франции по настольному теннису Мария Тайлакова выступит на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России.

"Среди студентов, которые приедут в Екатеринбург, будут ведущие теннисистки страны - Элизабет Абраамян и Мария Тайлакова, у мужчин - чемпион России 2023 года Денис Ивонин, - сказала собеседница ТАСС. - В турнире по настольному теннису готовятся принять участие спортсмены из России, Аргентины, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Индии, Китая, Монголии, Судана, Армении, Пакистана, Индонезии, Бангладеш, Шри-Ланки, Нигерии и Бахрейна".

Россию на турнире по настольному теннису будут представлять Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Краснодар), Магнитогорский государственный технический университет имени Носова, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Казань), Российский государственный университет спорта (Москва), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Отбор российских участников Международного фестиваля университетского спорта проходил на чемпионате страны по настольному теннису среди вузов. Абраамян, Тайлакова и Ивонин будут выступать за Магнитогорский государственный технический университет.

Программа фестиваля, который пройдет 19-31 августа, включает 14 видов спорта: настольный теннис, бадминтон, баскетбол 3 3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.

В начале июня 22-летняя Тайлакова в составе "Меца" выиграла второе подряд золото клубного чемпионата Франции в женской лиге PRO A. Она является бронзовым призером командного чемпионата Европы 2017 года и действующей чемпионкой России в смешанном разряде. 20-летняя Абраамян - шестикратная чемпионка России и двукратная победительница молодежного чемпионата Европы 2021 года в одиночном и парном разрядах.