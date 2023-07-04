Футболист "Зенита" Чистяков считает, что игра иностранцев прибавляет статуса команде

Легионеры привезли в коллектив больше позитива и хороших эмоций, отметил защитник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игра бразильца Малкома и колумбийца Матео Кассьерры придает статуса петербургскому футбольному клубу "Зенит". Такое мнение ТАСС во вторник высказал защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков.

"Малком, Роберт Ренан были в сборной Бразилии, - сказал Чистяков. - Мы их встретили нашим классическим тоннельчиком, подбодрили, поздравили. И Каси (Кассьерра - прим. ТАСС) был в сборной Колумбии - поздравили его с первым голом".

"Конечно, это добавляет статуса "Зениту" - выступают игроки сборных Бразилии, Колумбии. Ребята - молодцы, привезли в коллектив еще больше позитива и хороших эмоций", - добавил Чистяков.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором выступают "Зенит", турецкий "Фенербахче", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". "Для команды и для меня лично турнир, к тому же международный, с таким сильным составом участников - это большой плюс, - отметил Чистяков. - Лучше, чем мы бы собирались на базе, тренировались и играли какие-то товарищеские матчи. Здесь же мы играем на "Газпром-Арене" в турнире, если не уровня Лиги чемпионов, то Лиги Европы точно".

"Если говорить конкретно про "Црвену Звезду", то мы не первый раз с ней встречаемся. По матчу в Сочи я запомнил, что это очень дисциплинированная команда высокого уровня. Она играет в Лиге чемпионов. Соперник очень серьезный и от игры ожидаю хорошего спарринга", - добавил Чистяков.

В первом матче предсезонного турнира "Зенит" победил "Нефтчи" со счетом 3:1. Игра петербургской команды с "Црвеной Звездой" пройдет 4 июля на "Газпром-Арене".

Про свободное время

Чистяков рассказал, как проводит свободное время. "Отдыхаю дома, провожу время с супругой, гуляю с собакой, - отметил он. - Люблю ездить в сторону Зеленогорска, Сестрорецка - гулять там с той же собакой. Но к приставке меня никогда не тянуло, например".

"Собака у меня обычная дворняга, жена нашла. У них с девчонками есть чат - одна подруга помогает бездомным животным. Нашла на стройбазе собаку с 11 щенками. Мы взяли одного на передержку, думали приведем его в порядок, уколы, чипы, и отдадим в хорошие руки. Но чуть затянулось, мы привыкли и оставили. Собаку зовут Боня, девочка", - заключил Чистяков.

Чистякову 29 лет, он выступает за "Зенит" с 2021 года. Футболист является воспитанником клуба, также он выступал за основную команду с 2012 по 2016 год. В прошедшем сезоне Чистяков провел за "Зенит" 23 матча в разных турнирах, не отличившись результативными действиями. Чистяков в составе "Зенита" три раза выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем суперкубка страны.