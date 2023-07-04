Футболист "Зенита" Чистяков рассказал, что скучает по играм за сборную России

Защитник провел в составе национальной команды четыре игры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков скучает по выступлениям за сборную России по футболу. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

"По сборной скучаю, - сказал Чистяков. - Хорошие времена были, но лучшие еще впереди. Наше дело тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам, поэтому лучше играть с любой сборной, чем не играть вовсе".

Чистякову 29 лет, за сборную России он провел четыре игры. Чистяков является трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем суперкубка страны в составе "Зенита".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Сборная России не смогла сыграть в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года, а также пропустила жеребьевку отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против сборных Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

"По Лиге чемпионов, конечно, скучаем, - отметил Чистяков. - К счастью, успел зацепить этот турнир, сыграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Рад этому, но жду возвращения".

"Мысли поиграть в топ-чемпионате Европы есть у каждого амбициозного игрока. Но сейчас у меня здесь незаконченные дела. Прошлый сезон был не таким ровным, как позапрошлый. Я не был постоянным игроком стартового состава. Сейчас мне надо с этим навести порядок, вернуться в состав, чаще играть, но сейчас таких разговоров нет. Мне надо доказать себе и команде, что я достоин играть в "Зените", - заключил Чистяков.