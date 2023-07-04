4 июля, 07:08
Уимблдон

Тарпищев считает Рублева фаворитом в матче против Карацева на Уимблдоне

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Андрей Рублев более опытен в игре на траве, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев будет фаворитом в матче против соотечественника Аслана Карацева во втором круге Уимблдона. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Карацев рвет игру и этим неудобен, тем более на траве. Но шансов, как мне видится, больше у Рублева, - сказал Тарпищев. - Андрей более опытный игрок на траве, и это дает ему преимущество. В целом будет интересно посмотреть на их очную встречу".

Рублев в первом круге Уимблдона победил австралийца Макса Пёрселла, а Карацев - француза Люку Ван Аша. Во втором круге россияне сыграют друг с другом.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 выигранных титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Карацеву 29 лет, он занимает 50-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. 

Теги:
УимблдонТарпищев, Шамиль АнвяровичРублев, Андрей АндреевичКарацев, Аслан Казбекович
© Информационное агентство ТАСС
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