Бывшую арену "Сибири" в Новосибирске будет использовать детская школа по хоккею

На объекте будут проводить различные соревнования и концерты

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Ледовую арену в Новосибирске, о переезде с которой ранее сообщили в новосибирском клубе Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь", будут использовать для тренировок детской спортивной хоккейной школы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

"ЛДС "Сибирь" находится в управлении государственного автономного учреждения Новосибирской области "Сибирь-Арена", по сути является вторым филиалом "Сибирь -Арены". Там будут проходить тренировочный процесс воспитанники ГАУ ДО НСО "Спортивная школа по хоккею "Сибирь". <...> Объект [также] будет использоваться для проведения соревнований различного уровня и концертной деятельности", - сообщили в пресс-службе.

В июне генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил ТАСС, что клуб проведет первый сбор перед сезоном-2023/24 на новой ледовой арене, строительство которой велось в Новосибирске с 2019 года. Министр физической культуры и спорта региона заявлял ТАСС, что переезд клуба планируется завершить в первой половине августа.

Строительство арены в столице региона было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Тестовый матч на арене планируется провести в августе.