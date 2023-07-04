4 июля, 07:38
Уимблдон

Тарпищев не ждет от 16-летней Андреевой повторения достижения Шараповой на Уимблдоне

EPA-EFE/ YOAN VALAT
Мирра Андреева
© EPA-EFE/ YOAN VALAT

В первом круге турнира россиянка сыграет с Ван Сиюй из Китая

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Загадывать, как сложится для 16-летней Мирры Андреевой Уимблдонский теннисный турнир, не стоит. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"От Андреевой не надо ждать подвигов Шараповой (победившей в возрасте 17 лет на Уимблдоне в 2004 году - прим. ТАСС), вообще ничего не надо ожидать, - сказал Тарпищев. - В первом круге ее будет ждать долгий и нудный матч, результат которого будет непредсказуем. Загадывать, как сложится для Андреевой Уимблдон, не надо".

В первом круге Уимблдона Андреева сыграет с китаянкой Ван Сиюй.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия. 

Теги:
УимблдонТарпищев, Шамиль Анвярович
© Информационное агентство ТАСС
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