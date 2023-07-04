Батыргазиев проведет боксерский поединок в теннисном центре Ханты-Мансийска

Поединок пройдет в июле

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июля. /ТАСС/. Ближайший поединок олимпийского чемпиона по боксу россиянина Альберта Батыргазиева на профессиональном ринге пройдет в теннисном центре Ханты-Мансийска 28 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

"Бой решено провести в теннисном центре Ханты-Мансийска. Он пройдет 28 июля. Это будет его первый бой в Югре после завоевания золота Олимпийских игр в Токио", - сказал собеседник агентства.

Соперником Батыргазиева будет доминиканец Франсис Фромета, который выиграл на профессиональном ринге все 17 боев, из них 11 нокаутом.

Вв послужном списке 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.