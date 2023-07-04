"Спартак" объявил о проведении товарищеского матча с "Нефтчи" на домашнем стадионе

Встреча пройдет 18 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет товарищеский матч с азербайджанским "Нефтчи" 18 июля на "Открытие банк - Арене". Об этом во вторник сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча начнется в 20:00 мск. Для прохода на матч не будет требоваться карта болельщика.

В рамках подготовки к новому сезону Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" 5 июля сыграет с московским "Торпедо" на стадионе "Лужники". 8 июля красно-белые на базе в Тарасовке примут тольяттинский "Акрон".

Чемпионат РПЛ сезона-2023/24 стартует 21 июля. "Спартак" в первом туре примет "Оренбург".