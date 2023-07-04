В МОК уверены, что Олимпиада в Париже пройдет успешно, несмотря на беспорядки во Франции

Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

ТАСС, 4 июля. Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут успешно, несмотря на беспорядки во Франции. Уверенность в этом высказал представитель Международного олимпийского комитета (МОК), комментарий которого приводит Reuters.

"Мы с сожалением узнали о недавних инцидентах во Франции, - сказал представитель МОК. - Мы полностью уверены в том, что оргкомитет и французские власти проведут успешные Олимпийские и Паралимпийские игры".

Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.

Всего с начала беспорядков во Франции было задержано около 3,5 тыс. человек. Как указывают власти, значительное число задержанных - это молодежь и несовершеннолетние. По данным радиостанции France Info, с начала беспорядков ранения получили 737 сотрудников правоохранительных органов. При этом в последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка.

Всего за время беспорядков было подожжено более 5 тыс. автомобилей. Кроме того, погромщики разбили и разграбили более 200 магазинов, 250 табачных лавок и 10 торговых центров.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.