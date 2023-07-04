Путин пригласил сборные команды из ШОС в Екатеринбург на фестиваль университетского спорта

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил сборные команды из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в августе в Екатеринбурге.

"Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ", - сказал он во вторник на онлайн-саммите ШОС.

Президент РФ также отметил "заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС, проведение" в странах объединения "крупных спортивных мероприятий под эгидой организации".

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 193 комплекта медалей.