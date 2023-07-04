Обладатель Кубка России по бадминтону Карпов выступит на фестивале в Екатеринбурге

Программа фестиваля включает 14 видов спорта

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый в истории российского бадминтона победитель юношеского чемпиона Европы Георгий Карпов выступит на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России.

"Российский бадминтон на фестивале в Екатеринбурге будет представлен пятью командами, - сказал собеседник ТАСС. - В соревнованиях примут участие спортсмены Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Казань), Российского государственного университета спорта (Москва), Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Московская область), Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Уральского федерального университета имени Ельцина (Екатеринбург)".

"В команды вошли игроки, являющиеся студентами, им должно быть не старше 25 лет. Из звезд уровня сборной на турнир заявлены такие игроки, как Георгий Карпов, Мария Сухова, Виктория Козырева, Артур Печенкин, Анастасия Редькина и Георгий Лебедев", - добавили в пресс-службе.

Карпову 21 год, в 2017 году он стал первым россиянином, сумевшим добиться победы на юношеском чемпионате Европы (до 17 лет), который проходил в Праге. В 2023 году Карпов занял первое место в одиночном разряде на Кубке России в Казани. Редькина в столице Татарстана стала первой в парном разряде вместе с Евгенией Косецкой.

Программа фестиваля, который пройдет 19-31 августа, включает 14 видов спорта: настольный теннис, бадминтон, баскетбол 3 3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.