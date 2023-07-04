Женская команда по футзалу "Норманочка" выступит на турнире в Бразилии под флагом России

В турнире примут участие команды из Бразилии, Аргентины, Уругвая, Колумбии, Австралии и США

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская женская команда "Норманочка" выступит на международном турнире по мини-футболу Copa Mundo в Бразилии под флагом страны. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент профессионального мини-футбольного клуба "Торпедо", в систему которого входит "Норманочка", Николай Ходов.

"Для команды, для страны это важнейшая вещь - представлять свою футзальную школу на уникальном международном уровне, - сказал Ходов. - Не наша проблема, что лучшие клубы, входящие в элиту, в том числе испанские, португальские, в этом турнире не принимают участия. Тогда (в турнире прошлого года - прим. ТАСС) это тоже было из-за того, что флаг России выставлялся на показ, кстати, местные бразильские болельщики тепло принимали футболистов, брали интервью, фотографировались. В этот раз тоже сыграем с флагом России".

"Все прекрасно понимают, что Бразилия входит в БРИКС, здесь по-доброму относятся к нашему футболу и к истории нашей страны, к ее достижениям в любой сфере, включая достижения на мировой арене, - продолжил Ходов. - В Бразилии очень уважительно относятся к России, мы это чувствуем. Это уже второй Кубок мира, первый был в прошлом сезоне, но проходил в августе, тогда мы получили приглашение на него, потому что выиграли чемпионат 2021 года. Если не привязывать события, то чемпион России должен участвовать в Кубке мира, организаторы заинтересованы в том, чтобы играли самые лучшие представительные команды".

В нем примут участие "Норманочка", бразильские "Лондрина", "Рио Бранко", "Факульдаде Сохипа", "Каскавел", "Фемале", "Табоан-да-Серра", аргентинский "Сан-Лоренсо", уругвайский "Насьональ", колумбийский "Хувентас", австралийский "Фриланс" и "Нью-Эквадор" из США.

Ходов отметил значимость предстоящего турнира. "Этот турнир - это лучшее, что есть в клубном женском футзале на сегодняшний день, - сказал он. - Среди организаторов есть Бразильская федерация футзала, а это официальный орган, который управляет футзалом в Бразилии, входит в Федерацию футбола Бразилии и в Международную федерацию футбола (ФИФА). То есть это не турнир под эгидой ФИФА напрямую, но то, что соревнования проводятся Бразильской федерацией футзала, говорит о том, что он имеет официальный статус. По итогам турнира организаторы отчитываются перед управляющими футболом органами. Поэтому мы говорим, что это официальный турнир, лучше которого в женском футзале нет. Это вершина женского футзала".

Copa Mundo пройдет в бразильском Парангуа с 4 по 10 июля. "Норманочка" сыграет в группе А с "Лондриной", "Рио Бранко" и "Сан-Лоренцо". В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, также туда попадают две сильнейшие команды, которые заняли третьи места в своих квартетах. В турнире прошлого года "Норманочка" завоевала бронзовые медали.